Дрожжина подала иск в суд к дочери Баталова из-за скандала с наследством

Вдова легендарного советского актера Алексея Баталова Гитана Леонтенко заявила, что у нее и ее больной дочери отобрали имуществом незаконным путем. По ее словам, актриса Дрожжина и Цывин якобы обманом втерлись к ним в доверие и присвоили себе наследство Баталова. Гитана считает, что супруги мошенники.
Разразился скандал, который не утихает до сих пор. Против Дрожжиной и Цывина возбудили уголовное дело.
Теперь дело получило новый оборот. В Замоскворецкий суд подала иск сама Наталья Дрожжина. Иск адресован дочери Алексея Баталова Марии. Дрожжина просит расторгнуть проклятый договор пожизненной ренты, чтобы вернуть семье обратно наследство. Речь идет о трех квартирах, пишет "МК".
Дрожжина и рада была вернуть квартиры, да они арестованы. Вот она и пошла в суд. Сейчас следствие не может снять арест с имущества, так как продолжается разбирательство.
"Решили обратиться в суд, чтобы расторгнуть договор и все вернуть, так сказать, в принудительном порядке", – рассказал адвокат Натальи Дрожжиной Анатолий Кучерена.
Так как условия договора ренты из-за скандала перестали соблюдаться, Наталья предложила Гитане и Марии расторгнуть договоры. Но им не идут навстречу. По мнению адвоката, было бы правильно не расторгать договоры, а признать их недействительными.
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