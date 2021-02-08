Получившая кровавые раны Темникова находится в смертельной опасности

Накануне Елена Темникова в личном блоге рассказала, что на нее напало домашнее животное – кот редкой породы саванна. Четвероногий друг по кличке Наоко нанес артистке глубокие кровавые раны. В беседе с изданием "Дни.ру" экс-ведущий шоу "Кто в доме хозяин" и ветеринарный врач, специализирующийся на экзотических животных, Максим Щугорев рассказал, почему это могло произойти.

Напомним, что порода саванна выведена путем скрещивания домашней кошки и африканского сервала. Певица с мужем завели животное осенью прошлого года. Тогда артистка отметила, что таких экземпляров в Москве немного, так как порода сложная.

Оказывается, Елена Темникова находится в смертельной опасности. Эксперт в беседе с корреспондентом "Дни.ру" напомнил, что дикой кошке положено вести себя агрессивно. "Она должна царапаться, кусаться и пытаться убить хозяина по факту. Их адаптируют к дому, а если пропустить моменты адаптации, то получится дикая кошка", – заявил Максим Щугорев.

Скорее всего, нападения на Елену Темникову или членов ее семьи могут повториться, если не взяться за воспитание кота. Впрочем, по словам ветеринара, это проблема не только диких животных, но и пород, которые выведены для определенной задачи. "Если вы заведете бордер-колли, она начнет пасти вам детей, если за ней не следить, потому что это в их природе", – отметил специалист.

"Если за кошкой не следить, не говорить постоянно, что так делать нельзя, она начнет царапаться и кусаться", – подчеркнул в беседе с "Дни.ру" Максим Щугорев.

Стоит отметить, что в личном блоге Елена Темникова попыталась оправдать кота. По словам звезды, Наоко испугался звука принтера, поэтому и напал на нее. Впрочем, поклонники артистку не поддержали, а, наоборот, отругали за то, что та держит дома дикое животное.