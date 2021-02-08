"Не в себе": появились данные о состоянии опухшей Булановой

По словам шоумена, он недавно видел Татьяну Буланову – коллеги по шоу-бизнесу встречались на съемках у Андрея Малахова. "Могу сказать, что она прекрасно выглядела. Ни о каких проблемах с алкоголем я не знал, может быть, она и выпивала раньше, но умеренно", – отметил Сергей Соседов.
Музыкальный критик добавил, что во время встречи Татьяна Буланова отлично себя чувствовала, и они никак не могли наговориться. "Никаких проблем со здоровьем у нее не было. Выглядела она обычно, хорошо. Может, она и делает какие-то уколы красоты, ну а кто не делает? Никаких изменений я не заметил", – подчеркнул в беседе с корреспондентом "Дни.ру" Сергей Соседов.
Музыкальный критик отметил, что снимок Татьяны Булановой, который обсуждали в Сети, мог быть просто неудачным. "Вы любого человека можете сфотографировать так, что его не узнаешь", – добавил Соседов.
"Может, она сделала гримасу какую-нибудь – у нее очень подвижное лицо. Она часто делает большие глаза, удивленные, и поэтому кажется, что она не в себе, но это все чушь собачья", – подчеркнул в беседе с "Дни.ру" Сергей Соседов.
Напомним, ранее в интервью Екатерине Гордеевой Татьяна Буланова призналась, что в целом не против лечь под нож пластического хирурга, чтобы справиться с возрастными изменениями. Однако пока артистку ее внешность устраивает.
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