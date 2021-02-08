"Не в себе": появились данные о состоянии опухшей Булановой

Недавно Татьяна Буланова в личном блоге поделилась снимком, который был сделан во время зимней рыбалки. На фотографии звезда предстала без макияжа и слегка опухшей, из-за этого подписчики даже не сразу ее узнали. "Алкоголь сделал свое дело", – печально констатировали в комментариях. Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с "Дни.ру" рассказал, как на самом деле чувствует себя артистка.

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