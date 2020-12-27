"Сообразили на троих": Стала известна связь Булановой, Лазаревой и Рогожина

Сергей Рогожин и Светлана Лазарева опубликовали в инстаграм-каналах снимки с совместного новогоднего выступления. Татьяна Буланова присоединилась к знаменитым коллегам на сцене и помогла создать фееричное шоу.

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