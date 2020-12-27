"Сообразили на троих": Стала известна связь Булановой, Лазаревой и Рогожина

Сначала снимок с Татьяной Булановой с праздничного концерта выложила в Сеть Светлана Лазарева – бывшая жена поэта-песенника Симона Осиашвили. Женщина опубликовала кадр, на котором она обнимает исполнительницу хита "Не плачь". Обе певицы привлекают внимание блестящими нарядами, эффектным макияжем и аккуратными прическами. В описании фото Светлана указала, что вместе с Татьяной она проводит новогодние концерты.
Чуть позже подробности праздничного вечера Булановой и Лазаревой прояснил экс-солист группы "Форум" Сергей Рогожин. Оказалось, он выступил на концерте вместе с Татьяной и Светланой. Артист добавил в инстаграм-канал снимок сцены, на котором Татьяна Буланова поет в пышной розовой юбке, он держит микрофон, а Светлана Лазарева энергично хлопает в ладоши. "Сообразили на троих", – подписал кадр певец в формате хэштега.
Напомним, что Татьяна Буланова прокомментировала слухи о романе с актером Артемом Анчуковым. Вместе с ним звезда записала трек "Разные судьбы", который выпустила осенью 2020 года. Певица объявила, что любовной связи с этим мужчиной у нее нет, но их музыкальный союз настолько удачен, что из них обоих бьют творческие искры. Татьяна Буланова отметила, что вместе с партнером у нее очень много общего.
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