"Не вправе судить других людей": Володина врезала Бородиной за унижение малоимущих россиян

Недавно ведущая Ксения Бородина н выдержала натиска хейтеров в Сети и поступила с ними довольно жестко. Она заявила, что бедные россияне, которые зарабатывают 20 тысяч рублей в месяц, сами виноваты в своем положении. И не надо завидовать тому, что она сама добилась таких успехов и стала богатой и знаменитой. После этих слов на Бородину обрушилась вся страна.

Только ленивый не пнул бывшую ведущую шоу "Дом-2" за ее высокомерные высказывания. Бородину затравили за ее эгоизм и вычурное поведение.

Астролог и телеведущая Василиса Володина также высказалась на этот счет. По ее словам, оправдывать зависть нельзя, но и обвинять людей в том, что они сами виноваты в своей судьбе, тоже не стоит. Жизнь каждого может сложиться по-разному. И если сегодня ты коне, еще не значит, что завтра не будешь валяться лицом в грязи.

Также она добавила, что у Ксении Бородиной слишком маленький жизненный опыт, и скорее всего она действительно относится к той категории людей, которым просто повезло в становлении, пишет WomanHit.ru.

"Астролог, как никто другой знает, что у всех своя жизнь. И есть люди, которые не могут выбраться из бедности, например, в том числе, из болезней. Есть люди, физические ограничения которых не позволяют им зарабатывать – люди на инвалидности, например. И они не выбирали такую жизнь", – сказала Василиса Володина.

Астролог добавила, что "никто не вправе судить других людей". В любом случае, в ситуации с низким семейным доходом явно виноват не только сам человек, который хочет так жить. Здесь соединяются несколько факторов, в том числе экономический.

Многие люди в силу обстоятельств просто не могут выбраться из бедности. На это влияет множество обстоятельств, в том числе и везение, фортуна.

Что касается Ксении Бородиной, то ее ситуацию Василиса Володина назвала "ошибкой выжившего". Это понятие, когда человек, который случайно возвысился и преуспел, считает, что он поднялся сам.

