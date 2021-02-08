"Была на грани": пережившая страшное Макеева заговорила о смерти

Анастасия Макеева старается не афишировать личную жизнь. Актриса лишь недавно подтвердила, что развелась с третьим мужем, бизнесменом Александром Саковичем. Теперь, по словам звезды, у нее роман со строителем, имя которого держится в секрете.

В канун Нового года артистка опубликовала в личном блоге танец в комбинации. Девушка двигалась перед камерой под музыку в гордом одиночестве. Тогда у многих возник вопрос: неужели актриса встретила праздник без любимого мужчины?

В недавнем интервью Анастасия Макеева жестко пресекла слухи, отметив, что на самом деле провела новогодние выходные в компании нового возлюбленного, его родителей и друзей. К сожалению, родственники артистки доехать до нее не смогли, так как мама болела, а папа не хотел оставлять ее одну. "Почему вы думаете, что я одна? Как минимум меня кто-то снимал", – подчеркнула звезда.

Анастасия Макеева добавила, что представит своего избранника публике, когда это будет уместно. Однако пока она не готова рассказывать о своем счастье. При этом артистка отметила, что старается избегать скандалов с юности.

Анастасия Макеева добавила, что не боится умереть, потому что жизнь намного сложнее, чем смерть. По словам знаменитости, она уже оказывалась на краю. "Я была на грани между жизнью и смертью и с большой неохотой вернулась в реальность", – сказала знаменитость. Она не стала уточнять, когда именно произошли события, лишь отметив, что сейчас ходит по Земле ради любви и будущих детей.