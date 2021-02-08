Друг нанес Темниковой жуткие кровавые раны

С Еленой Темниковой произошло несчастье. На певицу напал домашний питомец – кот редкой породы саванна.

Животное по кличке Наоко раньше не проявляло агрессии. Однако накануне в семье Елены Темниковой случилось ЧП. Кот напал на артистку и нанес ей когтями глубокие раны.

На своей странице в "Инстаграм" звезда показала, что стало с ее рукой. Примечательно, что исполнительница не винит четвероногого друга в произошедшем. По словам Елены Темниковой, кот очень ласковый и такое с ним впервые.

"Испугался звука принтера", – оправдала знаменитость Наоко. Вместо того, чтобы поддержать певицу, поклонники отругали ее за то, что она держит дома животное, с которым не может справиться. Они ужаснулись: ведь на месте Елены Темниковой могла оказаться ее пятилетняя дочь Саша.

Другие фолловеры запереживали, что после этого инцидента животное окажется на помойке. Но Елена Темникова заверила, что у нее нет таких мыслей.

Напомним, хозяйкой кота редкой породы певица стала осенью прошлого года. Эта порода была выведена путем скрещивания обычного кота с африканским сервалом. То есть это "одомашненный" вид зверя из дикой природы.