Друг нанес Темниковой жуткие кровавые раны

Животное по кличке Наоко раньше не проявляло агрессии. Однако накануне в семье Елены Темниковой случилось ЧП. Кот напал на артистку и нанес ей когтями глубокие раны.
На своей странице в "Инстаграм" звезда показала, что стало с ее рукой. Примечательно, что исполнительница не винит четвероногого друга в произошедшем. По словам Елены Темниковой, кот очень ласковый и такое с ним впервые.
"Испугался звука принтера", – оправдала знаменитость Наоко. Вместо того, чтобы поддержать певицу, поклонники отругали ее за то, что она держит дома животное, с которым не может справиться. Они ужаснулись: ведь на месте Елены Темниковой могла оказаться ее пятилетняя дочь Саша.
Другие фолловеры запереживали, что после этого инцидента животное окажется на помойке. Но Елена Темникова заверила, что у нее нет таких мыслей.
Напомним, хозяйкой кота редкой породы певица стала осенью прошлого года. Эта порода была выведена путем скрещивания обычного кота с африканским сервалом. То есть это "одомашненный" вид зверя из дикой природы.
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