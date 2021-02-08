"Буду упрашивать спасти все": Дружинин взвыл из-за разрыва Папунаишвили

Слухи о завершении отношений пары ходят уже около года. Однако ранее артист все отрицал, убеждая поклонников в том, что это лишь сплетни. В прошлую пятницу ситуация изменилась.

Евгений Папунаишвили, наконец, решился сделать заявление. Он выложил совместный кадр с возлюбленной и прокомментировал ситуацию. "Так бывает. Мы с Салимой больше не вместе", – сообщил он. "И лучше всем узнать это от нас. Я очень вас прошу деликатно отнестись к этой новости. Мы сделаем все, чтобы наша дочка София росла здоровой и счастливой", – отметил хореограф. "Никаких интервью и комментариев на эту тему не будет!" – предупредил Евгений.

Сейчас в жизни танцора наступили тяжелые времена. Он не скрывает, что ему непросто, а поклонники всячески стараются настроить артиста на позитивный лад. "Спасибо за поддержку. Не самая легкая неделя в моей жизни…" – делился хореограф.

Не могут до конца принять ситуацию и коллеги Папунаишвили. Егора Дружинина новость просто повергла в шок. Он заявил, что намерен поговорить с другом. "Меня обеспокоила новость по поводу развода, я все вопросы задам за кулисами. Я буду тебя упрашивать спасти все, что можно. Я хорошо знаком с супругой и дочкой, очень радовался, когда все получилось у вас", – сообщил он в эфире шоу "Танцы со звездами" на телеканале "Россия-1".

Отметим, сама Салима Бижабер утверждает, что долгое время боролась за отношения, но не смогла смириться с предательством. "Да, увы, мы разводимся. Я закрывала глаза на многое, я прощала, верила и возвращала! Но, к сожалению, сохранить семью не удалось, измены я не прощаю!" – объяснила она.

