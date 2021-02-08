"Умерли при холоде и голоде": Пенкин раскрыл страшные данные

Сергей Пенкин впервые рассказал о семейных тайнах. Музыкант поведал, что пришлось пережить его матери.



Сергей Пенкин – младший из пяти детей в семье. Выяснилось, что родительница певца не смогла уберечь всех наследников.

По словам исполнителя, его мама потеряла не одного ребенка. Сергей Пенкин сообщил, что перед смертью женщина призналась, что у нее было много детей.

"Во время войны при холоде, при голоде умерли. От первого брака, от второго. Передо мной еще близняшки были…," – поделился артист в программе "Когда все дома" на канале "Россия 1". При этом, несмотря на беды, мама всегда оставалась сильной и стойкой женщиной.

Рассказал Сергей Пенкин и об отце. Певец отметил, что его родители очень любили друг друга и во всем поддерживали. По словам музыканта, у него был очень спокойный, добрый и скромный отец. В Великой Отечественной войне он был контужен.

Родителями Сергей Пенкин всегда восхищался. Их чувства стали для него настоящим примером. По словам артиста, его отец и мать до конца жизни ходили под ручку. Он пожелал всем, чтобы такие родители были у каждого.

