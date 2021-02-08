"От любимого мужчины": Бузова сделала громкое заявление о детях

По словам артистки, причин для разрыва было множество: от рукоприкладства до измен исполнителя. Для поклонников пары такое решение стало полной неожиданностью, так как буквально месяц назад Ольга и Давил сыграли свадьбу на Мальдивах и говорили о том, как сильно хотят детей.
Певица не отказывается от своих слов и сейчас. Накануне вечером она выложила трогательное фото с мамой. "Бесценное время с мамой. Вернулась от бабушки. Нашими молитвами, её желанием жить, и желанием дождаться правнуков, она потихонечку идёт на поправку. Мамуль, я тебя очень люблю", – написала звезда. Многие поклонники отметили, как хорошо и молодо выглядит родительница дивы.
"Мама моложе Оли выглядит", "Мама как сестренка", "Вы просто как сестры", "Какая же мама молодая!" – отмечали пользователи. Однако тут же появились желающие прокомментировать и фразу Ольги про детей.
"Сколько ей еще ждать правнуков?" – поинтересовались подписчики. Певица практически сразу призналась, что очень хочет стать мамой, но, видимо, выбирает не тех мужчин. "Хотела от любимого мужчины, но, когда хочет один человек, сделать это сложно", – ответила Бузова. Под ответом звезды появляются все новые и новые комментарии, поклонники спорят и делятся мнениями.
Популярные темы форума
Навального посадили
Дети не успевают по предмету.
Люди со странностями.
Девочка 11 лет, подбирает вещи с помойки !!!
Ищу мужа
Зачем его сажать Навального?
Вам понравился фильм о Юлии Началовой?
Дети не стесняются отца.
Давайте сыграем!
Снятся триллеры с примесью ужасов