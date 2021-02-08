"От любимого мужчины": Бузова сделала громкое заявление о детях

В конце января Ольга Бузова официально заявила о разрыве с Давидом Манукяном. Пара была вместе с 2019 года. Конфликт стал очевидным во время празднования юбилея певицы. Тогда ссора возлюбленных случайно попала в кадр во время салюта.



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