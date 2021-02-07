"Время мое уже уходит": 80-летняя Светличная заговорила о конце

Знаменитая артистка Светлана Светличная рассказала о планах и жизненных выводах. Легендарная актриса поведала о здоровье, родственниках и отношении к молодому поклоннику.

В начале 2021 года поклонники Светланы Светличной начали бить тревогу – в газетах появилась не обнадеживающая информация о здоровье звезды советского кино. Широко распространились слухи о том, что актриса страдает деменцией. В конце концов выяснилось, что два месяца назад артистка перенесла инсульт, но при этом с памятью у нее все в порядке. 80-летняя Светлана Светличная заявила, что голова у нее работает хорошо, но при этом женщина испытывает некоторое недомогание в силу возраста.

Не так давно начали поговаривать и о свадьбе актрисы с 37-летним Иваном Николаевым. Звезда опровергла эти сплетни. Она сообщила, что с удовольствием бы заключила брак с Иваном, но осознает важность социальных норм и боится, что в случае замужества ее будут осуждать. По словам Светланы Светличной, ей бы пригодился обычный друг, а не любовник. "Как бы я ни выглядела, как бы я ни старалась, я все равно понимаю, что время мое уже уходит", – заявила звезда, рассуждая о приближающейся смерти. При этом она уточнила, что не хочет жить до ста лет.

У артистки неоднозначные отношения с родственниками. Год назад она обвиняла своего сына Алексея и внучку Марию в том, что они хотят отравить ее ртутью, но сейчас конфликт между звездой и ее родными исчерпан. Светлана Светличная планирует продать свою квартиру и приобрести новую, которая будет поближе к месту проживания ее сына и внучки.