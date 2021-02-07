"Были поражены многие органы": как Глаголева боролась с тяжелой болезнью

В 2017 году российский кинематограф лишился выдающейся звезды. Вера Глаголева скончалась из-за прогрессирующего заболевания. Несколько лет подряд артистка боролась с раком желудка. Родственники решились на откровенный разговор о нелегкой судьбе режиссера.

Напомним, Вера Витальевна не приостанавливала свою творческую деятельность. Актриса признавалась, что плотный график и постоянные съемки спасали ее от мрачных мыслей. Однако через несколько месяцев ей все-таки пришлось отказаться от любимого дела и отправиться на лечение.

Казалось, что кино действительно спасет ее. Загруженность давала надежду родственникам, что произойдет чудо и Глаголева снова встанет на ноги. После съемок мелодрамы "Две женщины" семья актрисы увидела настоящий прогресс. У Веры Витальевны были поражены многие органы, но все они по сути восстановились.

"Все показатели были в норме. Это воздействие фильма или каких-то внутренних резервов организма? Мы ее так и называли – птица Феникс. У Веры просто был правильный настрой. Мало кто, кроме близких, знал о ее тяжести болезни", – признался бизнесмен Кирилл Шубский.

Родная дочь актрисы подмечала, как только звезде становилось легче, она тут же возвращалась к привычному образу жизни, что не могло не радовать близких. К сожалению, позитивный исход событий недолго заставлял всех приближенных улыбаться. Вера Глаголева начала стремительно угасать.

Тогда супруг артистки театра и кино делал все, чтобы облегчить страдания любимой женщины. Они даже успели сыграть закрытую свадебную церемонию. Возлюбленные мечтали проводить вместе больше времени. Стоит отметить, когда они венчались, у них даже не было фотографий. Радостное событие произошло в далеком полуразрушенном монастыре.