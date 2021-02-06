Звезде Голливуда разрезало веко во время взрыва

Артистка Дженнифер Лоуренс серьезно постарадала во время работы. Голливудская звезда подорвала здоровье глаза.

Американская звезда Дженнифер Лоуренс стала участницей страшных событий на съемках фильма "Не смотри вверх" 5 февраля. Неприятность настигла 30-летнюю знаменитость в бостонском ресторане, где по сюжету кинокартины должен был состояться взрыв. Во время рабочего процесса актриса играла сцену с Тимоти Шалоне и ничего не предвещало беды, но запланированное для съемок происшествие состоялось иначе, чем это было задумано.

Во время взрыва осколок от разбитого окна отлетел к лицу звезды Голливуда и разрезал ее веко. В результате этих ужасных событий Дженнифер Лоуренс начала истекать кровью и ей потребовалась срочная медицинская помощь. Пока сведений о том, к каким результатам может привести неожиданная травма, нет. Из-за ужасного происшествия съемки фильма "Не смотри вверх" были приостановлены.

Напомним, осенью 2020 года бывший супруг Полины Гагариной заявил о сильной симпатии к Дженнифер Лоуренс. Дмитрий Исхаков объявлял в своем инстаграм-канале о том, что хотел бы жениться на этой голливудской звезде. При этом сама Дженнифер Лоуренс с 2019 года замужем за директором арт-галереи Куком Марони. Пара устраивала свадебную вечеринку в роскошном особняке "Белкорт" в американском городе Ньюпорт.