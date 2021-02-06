Узнавшие о судьбе наследства Виктюка родственники выступили с заявлением

Родственники прокомментировали слухи о наследстве режиссера Романа Виктюка. Ранее сообщалось, что квартира деятеля культуры отойдет государству.

Внучатая племянница режиссера Екатерина Виктюк сообщила журналистам, что жилплощадь знаменитости была приватизирована. Родственница звезды уверила, что Роман Виктюк оформил апартаменты в собственность, на что имеются соответствующие документы.

У Романа Григорьевича не было детей, поэтому наследство отойдет его родным сестрам – Кристине и Дануте. Екатерина Виктюк подчеркнула, что реальные размеры нажитого режиссером пока никому не известны, так как со дня его смерти не прошло шести месяцев.

Напомним, ранее адвокат Сергей Жорин сообщил, что жилплощадь Романа Виктюка отправится в собственность города. По его словам, деятель культуры жил в апартаментах по договору соцнайма. Дескать, квадратные метры не принадлежали звезде.

Роман Виктюк проживал в 66-метровой двухкомнатной квартире. Апартаменты знаменитости находятся недалеко от Кремля, за зданием Государственной Думы России. Это жилище режиссер получил в более 20 лет назад по решению Юрия Лужкова – он был мэром столицы. Рыночная стоимость квадратных метров более 50 миллионов рублей.