Что станет с многомиллионным наследством Виктюка

После себя Роман Виктюк оставил квартиру в центре Москвы, коллекцию одежды и уникальный театр, который носит его имя. Правда, до конца так и не ясно, что станет со всем этим наследством гениального режиссера.

Роман Григорьевич жил в небольшой – всего 66 "квадратов" – квартире в центре Москвы. Несмотря на скромные размеры, апартаменты оцениваются в более чем 50 миллионов рублей. Дом, в котором находится жилье, построен в 1938 году, он единственный в своем роде и является объектом культурного наследия. По словам Романа Виктюка, раньше в его квартире жил сын Сталина Василий. Недвижимость должна была достаться племяннице режиссера Наталье, но, вероятно, отойдет государству.

После смерти Романа Виктюка начали разбираться с документами и оказалось, что квартира ему не принадлежала. В 90-е жилье звезде пожаловал Юрий Лужков, причем только в пользование, а не в собственность. Кто является владельцем квартиры, неясно, вполне возможно, что она находится на балансе мэрии.

После себя Роман Григорьевич оставил роскошную коллекцию одежды. Большую часть годового дохода режиссер тратил на изысканные дизайнерские вещи. Скорее всего, собрание стоит немалых денег, вот только вряд ли кто-то из "простых смертных" сможет носить то, что надевал в повседневной жизни Роман Виктюк.

Пока что судьба коллекции неизвестна, возможно, родственники передадут ее в театр, где организуют выставку. Правда, по словам адвокатов, обычно наследники продают все, что имеет финансовую ценность.

Конечно, главное, что оставил после себя режиссер, – театр, причем настолько особенный и самобытный, что сохранить его в первозданном виде практически невозможно. Сейчас там новый художественный руководитель – 34-летний Денис Азаров. Он говорит, что собирается держать в репертуаре спектакли, поставленные самим Романом Виктюком, максимальное количество времени – пока будут актуальны.

Также молодой режиссер готовит дальнейшую стратегию развития театра. Он уверяет, что пытаться копировать эстетику создателя – бессмысленно.

"Мы другие и будем делать по-другому. Но в том, что мы запланировали, я не вижу какого-то сильного противоречия с тем, что по своей сути делал Роман Григорьевич", – уверяет Денис Азаров.