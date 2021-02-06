Пересильд увезла детей за рубеж на фоне проблем у Учителя

Юлия Пересильд вместе с дочками, Анной и Марией, уехала в Грузию. Отец наследниц актрисы, режиссер Алексей Учитель, остался в Москве решать накопившиеся проблемы.

Актриса и ее дочки вот уже несколько дней живут в Тбилиси. По словам Юлии Пересильд, она всегда мечтала погрузить детей в культуру Грузии. Важно с ранних лет научить ребенка видеть, понимать и чувствовать людей других национальностей и религий.

На чужбине Юлия, Анна и Мария уже научились делать хинкали. Получается у них, по словам знаменитости, невероятно вкусно.

"Гуляя по пустым улицам Тбилиси, все время хочется петь... и петь, конечно, на грузинском…" – поделилась впечатлениями от поездки Юлия Пересильд.

Между тем отец детей актрисы, режиссер Алексей Учитель вновь втянут в разборки в суде. На кинематографиста опять подал иск сын музыканта Виктора Цоя. Наследник рок-звезды считает, что фильм Учителя "Цой" глумится над памятью лидера группы "Кино". В картине родственники Цоя усмотрели "кощунство".

Ранее в Пресненский суд Москвы уже отклонил два иска от близких Виктора Цоя. По словам Алексея Учителя, фильм "Цой" не нарушает российского законодательства, поэтому дело не стоит выеденного яйца. Режиссер подчеркнул, что снимал ленту не о музыканте как о человеке, а о любви и символе поколения, который продолжает оказывать влияние на массы.