Состояние тяжелое: близкие сообщили о страданиях Бузовой

35-летняя поющая ведущая не может справиться с эмоциями. Расставание с Давидом Манукяном, более известным под псевдонимом Дава, больно ударило по Ольге Бузовой.
Родные переживают за здоровье вокалистки. Ходили слухи, что близким даже пришлось отправить телеведущую в санаторий. Из-за стресса Ольга начала терять вес и потеряла сон.
Отец артистки, Игорь Дмитриевич, обратился к несостоявшемуся зятю в соцсетях. Он призвал Давида одуматься и "разнулить" ситуацию. "Она страдает", – заявил Бузов. Недавно рэпер презентовал новую композицию "Обнулила нас". Поклонники пришли к выводу, что артист посвятил трек рухнувшим отношениям с Ольгой.
Добавим, что расставание Ольги Бузовой и Давида Манукяна было громким. Экс-влюбленные устроили публичные разборки. Вокалистка заявила, что рэпер изменял и даже поднимал на нее руку. Дава эти обвинения отрицает.
Между тем ходят слухи, что разрыв знаменитостей – пиар-ход. Дескать, в ближайшее время пара помирится на глазах у всех. Недавно Ольга Бузова намекнула, что ждет от Давида Манукяна первого шага и извинений.
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