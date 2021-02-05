Жена Преснякова отказалась рожать внуков Пугачевой

Как выяснилось, пара пока не готова к родительской ответственности. В будущем они конечно хотят родить правнуков певице Алле Пугачевой, но не сейчас. Пока семья хочет "пожить для себя".
Тема материнства поднялась в "Инстаграм" Алены поле того, как она опубликовала фото со своим маленьким крестником. Поклонники спросили, почему Алена сама не рожает детей.
Алена решила подробно рассказать о ситуации и развеять слухи. По ее словам, они с Никитой пока не готовы к детям. Молодые люди хотят больше путешествовать и наслаждаться жизнью.
"Мы сейчас такие беззаботные, спим до 12 часов. Но дети когда-нибудь обязательно будут", – рассказала Алена Краснова в эфире шоу "Бородина против Бузовой" на ТНТ.
А пока детей в молодой семье нет, смышленый Никита Пресняков не теряет время даром. Он всерьез занят поиском достойного заработка, пока в мире бушует эпидемия коронавируса.
Напомним, пара поженилась в 2017 году. На роскошную свадьбу, которая обошлась семье в десятки миллионов рублей, приехали звезды Филипп Киркоров, Дмитрий Колдун, жена модельера Валентина Юдашкина и другие артисты.
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