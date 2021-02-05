Бывший любовник жестоко оскорбил Бузову

Давид Манукян шокировал подписчиков в соцсетях странным контентом с намеком на Ольгу Бузову. Фолловеры считают, что рэпер таким образом решил хайпануть на расставании со звездой.



Музыкант запостил в "Инстаграм" ролик, в котором говорится, что за несколько лет Ольга превратилась из роковой красотки в грязную голодную бомжиху и вместо мужчин окружила себя кошками и собаками. В то время, как закадровый голос говорит этот оскорбительный текст, Дава снимает себя и своих знакомых в кафе с фильтром, делающим из смотрящего в камеру человека с опухшим лицом, выбитыми зубами и синяками.

Несмотря на то, что фамилии "Бузова" не прозвучало, защитники певицы сразу же сделали вывод, что речь шла именно о ней. Это косвенно подтверждает тот факт, что бывший любовник Ольги Бузовой удалил "Сторис" практически сразу же после публикации.

Одна из поклонниц телеведущей отметила, что ни разу не сомневалась в том, что у Давы без Ольги Бузовой наступит период загнивания в "карьере". "Противно!", – высказалась девушка.

Говорят, разрыв Ольги Бузовой и Давида Манукяна – лишь пиар-кампания. Якобы пара захотела устроить шоу, а после чего – устроить примирение на глазах у фанатов. Впрочем, время покажет. Недавно телеведущая намекнула, что ждет извинений от бывшего избранника.

