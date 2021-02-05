"Больше не вместе": Папунаишвили сделал громкое заявление

Хореограф отреагировал на слухи коротко и ясно. В своем микроблоге он опубликовал фото с супругой и намекнул, что журналисты могли бы сначала и подтвердить информацию у него лично, прежде чем публиковать ложную. "Желаем всем, кроме желтой прессы, хорошего дня", – написал тогда Евгений в своем блоге в "Инстаграм".
Однако сейчас ситуация приняла новые обороты. Сегодня Евгении? Папунаишвили решился сделать заявление. Он снова выложил совместный кадр, но на этот раз текст оказался совершенно другим.
"Так бывает. Мы с Салимои? больше не вместе", – сообщил он. "И лучше всем узнать это от нас. Я очень вас прошу деликатно отнестись к этой новости. Мы сделаем все, чтобы наша дочка София росла здоровой и счастливой", – утешил хореограф всех интересующихся. "Никаких интервью и комментариев на эту тему не будет!" – заявил артист.
Пользователи поддержали кумира и активно сочувствовали ему. "Очень жаль. Даже трудно в это поверить. Вы так всегда нежно и ласково относились к супруге. Да что же это такое?", "Все, что ни делается, – к лучшему! Значит, не судьба. Главное – не быть врагами", "Жаль, держитесь. Не выдержали, пандемия. Всем здоровья и любви. Все будет хорошо. Все впереди" – комментировали они.
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