"Больше не вместе": Папунаишвили сделал громкое заявление

В прошлом году некоторые СМИ предположили, что звездная пара больше не вместе. Близкие танцора рассказали, что возлюбленные еще в период самоизоляции решили разъехаться. Однако тогда Евгений Папунаишвили сообщил, что это не правда, и у них с Салимой Бижабер все в порядке.



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