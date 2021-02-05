Тюбик анальной смазки для утех на том свете: что друг положил в гроб умершему в гей-оргии Шевчуку

Стилист Александр Шевчук умер еще 24 января, но его скоропостижный и нелепый уход из жизни до сих пор обсуждается в прессе. Повод для очередных пересудов дали знакомые покойного, которые сообщили подробности прощания.

1 февраля, после окончания следственных действий, в морге при ЦКБ Управления делами президента России состоялось закрытое для камер прощание с легендарным звездным стилистом. Церковное отпевание началось ровно в 14 часов. Потом последовала короткая гражданская панихида. А потом, уже без посторонних, со стилистом прощались его дальние родственники с Украины и интимные друзья.



"Перед тем, как закрыть крышку гроба, какой-то красивый парень положил туда небольшой сверток – рассказали очевидцы. – Вероятно, там было что-то очень личное, дорогое". Светская львица, актриса и певица Алена Кравец, которая много работала с Александром Шевчуком и дружила, предположила, что это мог быть тюбик анальной смазки. Очевидно, для утех на том свете.

Ведь, как писали СМИ, у 54-летнего стилиста после гей-контакта якобы открылось анальное кровотечение, Прибывшие по вызову врачи констатировали некроз тканей. Шевчука экстренно прооперировали, извлекли из его прямой кишки инородный предмет и перевели стилиста в реанимацию. Однако спасти его, увы, не удалось.

А священник, который проводил заупокойную литургию, после слова "И сотвори ему вечную память", вложил в правую руку стилиста свернутую в трубочку разрешительную грамоту с молитвой. Она считается своего рода пропуском для усопшего, чтобы перед ним открыли Врата Царствия Небесного. Речь в ней идет о грехах усопшего и об их отпущении.

Напомним, в апреле 2007 года, когда хоронили первого президента России Бориса Ельцина, на кадрах телетрансляции было видно, что его вдова тоже что-то положила в гроб. Тогда появились разные догадки: крестик, обручальное кольцо... Много лет спустя Наина Иосифовна открыла тот личный секрет. "Я положила в гроб Бориса носовой платочек со своими слезами. С ним его и похоронили", – призналась Наина Ельцина.