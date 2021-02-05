"За пополнение в семье!": Ивлеева потянулась к бокалу на фоне слухов о беременности

Последнюю неделю все обсуждают версию о беременности Ивлеевой. Дело в том, что в один момент объявился некий друг семьи и сообщил, что Анастасия отказалась от всех вредных привычек, прибавила в весе и сократила количество съемок. Он объяснил это тем, что, видимо, девушка ждет первенца.
Сама телеведущая редко реагирует на подобные домыслы, однако этот не смогла оставить без внимания. Накануне они с мужем отправились в Санкт-Петербург. Пара посетила Эрмитаж, а затем пошла в ресторан.
В "историях" своего популярного блога в "Инстаграм" Ивлеева показала подписчикам, что заказала вино. Она высмеяла последние новости о себе. "Выпьем, во-первых, за друга семьи. Во-вторых, за набранные килограммы. В-третьих, за пополнение в семье", – пошутила она.
Так, ведущая опровергла информацию о беременности. Она рассказала, что просто слегка поправилась, но поздравлять ее еще рано. Отметим, это не первый раз, когда появляются подобные слухи. Звезда крайне негативно относится к тому, что публика интересуется такими вопросами. "Это верх невоспитанности – спрашивать у людей, когда они собираются замуж, и когда они собираются рожать детей", – объясняла теледива.
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