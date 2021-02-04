"Позор": оскандалившаяся Бородина взвыла из-за травли на ТВ

Ксения Бородина разразилась негодованием и гневом в своем инстаграм-аккаунте. "Ох... попало г...о на вентилятор. Пошли программы по ТВ снимать с громкими названиями", – посетовала теледива.
Она отметила, что им только "даи? волю людям мозг засорить". "Вот какие новости делают сегодня – позор!", – взвыла Ксения Бородина. При этом она добавила, что ее подписчики впервые очень адекватно на все это отреагировали. "Очень позитивные комментарии под тем постом, только 3% его не так поняли", – поделилась знаменитость.
Ксения Бородина поблагодарила тех, кто понял ее слова так, "как надо". Она посетовала на то, что по ТВ никогда не покажут, как она помогает людям и то, что она говорила о том, что очень сожалеет, что у учителеи?, пожарных и врачеи? низкие зарплаты.
"Побежали реи?тинги своим передачкам поднимать и те 20 тысяч, что вы своим экспертам заплатили, лучше бы детям на помощь отправили", – резюмировала звезда.
Напомним, Ксения Бородина ранее ответила на нападки подписчиц по поводу ее шикарного отдыха в Дубае и роскошной жизни в целом. Телезвезда довольно резко обозначила свою позицию, за что подверглась еще более серьезной травле.
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