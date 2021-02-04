Одинокий Корчевников признался в романе с моделью

Гостем последнего выпуска его программы "Судьба человека" стал Владимир Шевельков. Так как актер уже достаточно долго женат на бывшей модели, в беседе речь зашла о девушках из этой сферы. Ведущий сообщил, что понимает, почему артист влюбился именно в "девушку с подиума" и долго ее добивался. Выяснилось, что и в его жизни случалось подобное.
"У меня несколько раз случалось. Те, с кем я ужинал, не были замужем", – поделился Корчевников. Однако, видимо, и из этих романов не вышло ничего серьезного.
Напомним, на данный момент Борис не женат, детей у него нет. Все личное Корчевников держит в тайне, что вызывает еще больший интерес у публики. Интернет пестрит различными слухами о женщинах ведущего, а поклонники то и дело пытаются найти ему пару.
По некоторым данным, ранее он все-таки состоял в браке. Однако официального подтверждения версия так и не получила. По слухам, его женой была Анна-Сесиль Свердлова. Больше никакой информации об этой любовной истории нет.
Ранее в одной из своих передач Борис Корчевников подчеркнул, что у него "нет никаких шансов" на личную жизнь. Журналист много раз говорил о том, что мечтает стать отцом, а потому хотел бы встретить своего человека.
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