Одинокий Корчевников признался в романе с моделью

Один из главных холостяков отечественного телевидения всегда говорит о том, что ищет женщину для создания семьи. Однако, оказалось, что и в его жизни случались мимолетные увлечения.

Гостем последнего выпуска его программы "Судьба человека" стал Владимир Шевельков. Так как актер уже достаточно долго женат на бывшей модели, в беседе речь зашла о девушках из этой сферы. Ведущий сообщил, что понимает, почему артист влюбился именно в "девушку с подиума" и долго ее добивался. Выяснилось, что и в его жизни случалось подобное.

"У меня несколько раз случалось. Те, с кем я ужинал, не были замужем", – поделился Корчевников. Однако, видимо, и из этих романов не вышло ничего серьезного.

Напомним, на данный момент Борис не женат, детей у него нет. Все личное Корчевников держит в тайне, что вызывает еще больший интерес у публики. Интернет пестрит различными слухами о женщинах ведущего, а поклонники то и дело пытаются найти ему пару.

По некоторым данным, ранее он все-таки состоял в браке. Однако официального подтверждения версия так и не получила. По слухам, его женой была Анна-Сесиль Свердлова. Больше никакой информации об этой любовной истории нет.



Ранее в одной из своих передач Борис Корчевников подчеркнул, что у него "нет никаких шансов" на личную жизнь. Журналист много раз говорил о том, что мечтает стать отцом, а потому хотел бы встретить своего человека.