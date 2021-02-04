Располневшую Галич сняли в неприглядном виде

Накануне Ида Галич опубликовала в "Инстаграм" снимок, сделанный почти год назад. На нем телеведущая запечатлена в нижнем белье. Так поклонники смогли разглядеть тело располневшего после родов блогера.
Галич призналась, что обнародовала эту фотографию, чтобы другие женщины, которые после беременности расстроились из-за набранного веса, смогли поверить в себя. Конечно, Ида также показала, как выглядит в настоящий момент. Она отметила, что за год похудела на 25 килограммов. "Если у меня получилось, то у тебя, моя красотка, все случится и подавно!", – написала телеведущая.
По мнению Галич, недавно родившим женщинам с лишним весом необходимо набраться терпения и подождать момента, когда можно будет приступить к фитнес-тренировкам. "Подожди! Дай телу немного времени просто прийти в себя!", – посоветовала знаменитость.
Напомним, в конце прошлого года выяснилось, что Ида Галич разводится с мужем Аланом Басиевым. Фанаты были шокированы этим событием, ведь пара вступила в брак всего несколько лет назад. Телеведущая назвала свой развод "грустной частью статистики" и пожалела, что сама начала выносить сор из избы.
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