Ида Галич сделала заявление о судьбе ребенка после развода с мужем

Брак Иды Галич и Алана Басиева просуществовал два с половиной года. Появление малыша должно было укрепить брак супругов, но события стали развиваться иначе. Однако на ребенке разрыв родителей не скажется, считает 30-летний блогер.
Галич сообщила, что не собирается препятствовать встречам экс-возлюбленного с годовалым сыном, поскольку не видит в этом смысла. По словам шоувумен, других отцов у Леона не будет, потому что Алан – замечательный папа. Ида надеется, что бывший избранник останется таким навсегда.
Галич также благодарна своим родителям, которые часто проводят время с Леоном. В такие моменты блогер может отдохнуть от повседневной суеты. Она осознала, что материнство – это тяжелый труд. Мол, нужно быть сильной женщиной.
Напомним, ранее Ида Галич, общаясь с подписчиками инстаграм-аккаунта, не стала уходить от темы развода. Одна из поклонниц блогера призналась, что, узнав о расставании кумира с мужем, перестала верить в любовь. Шоувумен попросила не примерять на себя их безуспешный опыт и пойти другим путем.
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