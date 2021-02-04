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"Он – альфонс": возмущенная Борисова влепила смачную пощечину мужу Успенской

Дана Борисова. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Любовь Успенская подала на развод с Александром Плаксиным. Отступать артистка не намерена. Об этом она рассказала в программе "Светская хроника" на "Пятом канале". Многие коллеги и друзья поддержали исполнительницу.
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Дана Борисова резко отреагировала на новость. "Он – альфонс. И вообще никакой поддержки он ей не оказывал, никакой любви она не видела. Он жил в одной стране, она – в другой стране", – заявила дива. "Совершенно разные люди. Разные жизни. Надо было давным-давно ему указать на дверь", – отметила ведущая.

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 Дана Александровна Борисова

Дана Александровна Борисова Телеведущая

 Любовь Залмановна Успенская (Сицкер)

Любовь Залмановна Успенская (Сицкер) певица

Также коллегу поддержала певица Анастасия Крайнова. "Что пошли за мужики, блин! Альфонсы только и все. Или они за счет девочек выходят и становятся звездами, или они за счет живут. Вот мы не должны позволять это делать", – высказалась она.

Все близкие уверены, что королева шансона обязательно будет счастлива: ей просто все время встречались не те люди. Как сообщает "Пятый канал", Успенская несколько раз упоминала, что у нее есть чувства к одному мужчине, но имени избранника не называла. "Даже если он далеко, он сегодня разобьется, если надо что-то для меня сделать, Человек, который любит меня, об этом знают все, и муж, и все, и его жена, и все знают", – описывала певица таинственного возлюбленного.

Звезда поведала, что однажды мужчина снял для нее замок напротив Эйфелевой башни. "Такой красоты не видела еще, и мало того, Эйфелева башня светилась перед окном. Для меня выступали цирк Дю Солей и оркестр Шарля Азнавура", – с упоением делилась она. Однако они не могли быть вместе из-за того, что у обоих были семьи.

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Автор: 4 февраля 2021, 14:02 Источник: "Пятый канал" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Ведущая Дана Борисова сильно изменилась

комментарии

Ответить:

Гость
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Собутыльницы- алкоголички восстали? Что одна пьянь, что вторая. До белой горячки ужерались, обе....
Гость
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Успенская святая, с кем только не спала
1

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