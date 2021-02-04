"Он – альфонс": возмущенная Борисова влепила смачную пощечину мужу Успенской

Любовь Успенская подала на развод с Александром Плаксиным. Отступать артистка не намерена. Об этом она рассказала в программе "Светская хроника" на "Пятом канале". Многие коллеги и друзья поддержали исполнительницу.



Дана Борисова резко отреагировала на новость. "Он – альфонс. И вообще никакой поддержки он ей не оказывал, никакой любви она не видела. Он жил в одной стране, она – в другой стране", – заявила дива. "Совершенно разные люди. Разные жизни. Надо было давным-давно ему указать на дверь", – отметила ведущая.

Также коллегу поддержала певица Анастасия Крайнова. "Что пошли за мужики, блин! Альфонсы только и все. Или они за счет девочек выходят и становятся звездами, или они за счет живут. Вот мы не должны позволять это делать", – высказалась она.

Все близкие уверены, что королева шансона обязательно будет счастлива: ей просто все время встречались не те люди. Как сообщает "Пятый канал", Успенская несколько раз упоминала, что у нее есть чувства к одному мужчине, но имени избранника не называла. "Даже если он далеко, он сегодня разобьется, если надо что-то для меня сделать, Человек, который любит меня, об этом знают все, и муж, и все, и его жена, и все знают", – описывала певица таинственного возлюбленного.

Звезда поведала, что однажды мужчина снял для нее замок напротив Эйфелевой башни. "Такой красоты не видела еще, и мало того, Эйфелева башня светилась перед окном. Для меня выступали цирк Дю Солей и оркестр Шарля Азнавура", – с упоением делилась она. Однако они не могли быть вместе из-за того, что у обоих были семьи.

