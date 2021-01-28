Хочет еще одного ребенка? 66-летняя Успенская переживает из-за слухов о запрете суррогатного материнства

Личная жизнь Любови Успенской складывалась по-разному. Первый раз она вышла замуж в 17-летнем возрасте, но спустя недолгое время развелась. После нескольких неудачных романов королева шансона вышла замуж за Александра Плаксина, от которого родила дочь Татьяну.
Недавно стало известно, что певица начала тяжелый развод с мужем после 30 лет брака. В беседе с журналистами Успенская призналась, что предстоит раздел немалого имущества. Речь идет о доме в США стоимостью 50 миллионов рублей и роскошном особняке в Подмосковье.
Однако Любовь Залмановна говорит с представителями СМИ не только о насущных для нее проблемах. Например, недавно артистка высказалась о запрете суррогатного материнства. Успенская дала понять, что категорически против такой инициативы, потому что "мужчины стали не очень активными".
Исполнительница хита "К единственному, нежному" не понаслышке знает, как сложно найти достойного партнера. Она считает, что одинокие женщины, которые по каким-либо причинам не могут забеременеть, должны иметь шанс испытать радость материнства.
Из-за таких рассуждений складывается впечатление, что Любовь Успенская сама задумалась о рождении еще одного ребенка. 66-летняя певица вполне может последовать примеру Аллы Пугачевой, которая обзавелась сыном и дочерью в 64 года. Впрочем, время покажет.
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