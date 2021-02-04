"Избавилась от грязи": Успенская сделала заявление о разводе

Артистка приняла твердое решение и отступать не намерена. Об этом она рассказала в программе "Светская хроника".

Певица сообщила, что решила полностью изменить свою жизнь. "У меня новая команда, новый директор, новые костюмеры, новые домработники. Все новое", – сообщила она. Исполнительница подала на развод с Александром Плаксиным. Она считает, что отношения закончились давно, но только сейчас звезда пришла к тому, что устала все тянуть на себе.

"Надо просто от себя, надо убирать это от себя, поменьше он этом думать. А думать только о хорошем", – цитирует Любовь Успенскую Пятый канал. Отметим, пара состояла в официальном браке 33 года. При этом муж и жена давно живут в разных странах: он – в Америке, а она – в России. Несмотря на то, что их союз уже давно далек от идеала, долгое время обоих устраивало такое положение дел. Королева шансона просто хотела сохранить семью, но силы и терпение закончились.

"Жили и неплохо жили, и использовали, а когда началось это все, маски сняли, и я увидела, время было увидеть. Слава богу, избавилась от всей грязи", – поведала Любовь. Она обвинила супруга в том, что он живет за ее счет.

Однако главная претензия певицы – загубленная жизнь их общей дочери. Она убеждена, что именно отец виноват в том, что Татьяна начала употреблять запрещенные вещества. Претензия заключается в том, что Александр якобы настолько хотел сблизиться с дочкой, что помогал ей доставать наркотики, которые покупал на деньги жены. "Как ты можешь жить с этим, что ты натворил? Это все твоя вина, все что случилось с Таней", – возмущалась певица.

Впереди ее ждет тяжелый бракоразводный процесс и раздел дорогостоящего имущества. "Была бы я немножко поумнее, когда выходила замуж 30 лет назад, я бы еще и брачный контракт подписала", – заявила Успенская.