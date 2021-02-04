"Избавилась от грязи": Успенская сделала заявление о разводе

Певица сообщила, что решила полностью изменить свою жизнь. "У меня новая команда, новый директор, новые костюмеры, новые домработники. Все новое", – сообщила она. Исполнительница подала на развод с Александром Плаксиным. Она считает, что отношения закончились давно, но только сейчас звезда пришла к тому, что устала все тянуть на себе.
"Надо просто от себя, надо убирать это от себя, поменьше он этом думать. А думать только о хорошем", – цитирует Любовь Успенскую Пятый канал. Отметим, пара состояла в официальном браке 33 года. При этом муж и жена давно живут в разных странах: он – в Америке, а она – в России. Несмотря на то, что их союз уже давно далек от идеала, долгое время обоих устраивало такое положение дел. Королева шансона просто хотела сохранить семью, но силы и терпение закончились.
"Жили и неплохо жили, и использовали, а когда началось это все, маски сняли, и я увидела, время было увидеть. Слава богу, избавилась от всей грязи", – поведала Любовь. Она обвинила супруга в том, что он живет за ее счет.
Однако главная претензия певицы – загубленная жизнь их общей дочери. Она убеждена, что именно отец виноват в том, что Татьяна начала употреблять запрещенные вещества. Претензия заключается в том, что Александр якобы настолько хотел сблизиться с дочкой, что помогал ей доставать наркотики, которые покупал на деньги жены. "Как ты можешь жить с этим, что ты натворил? Это все твоя вина, все что случилось с Таней", – возмущалась певица.
Впереди ее ждет тяжелый бракоразводный процесс и раздел дорогостоящего имущества. "Была бы я немножко поумнее, когда выходила замуж 30 лет назад, я бы еще и брачный контракт подписала", – заявила Успенская.
Популярные темы форума
Дети не успевают по предмету.
Навального посадили
Как вам комментарии Александра Невзорова по поводу фильма про дворец?
Жена не хочет работать
Ванга, мудрая провидица или шарлатанка?
Хочу попасть на телепередачу "Давай поженимся"!
Должна женщина слушаться мужчину?
Бари Алибасов снова в топе новостей.
Кто такой Вальтер Артем?
Может вы ещё будете добавлять небольшие некрологи, а не просто информировать что умер кто-то из знаменитостей или важных людей, оказавших особое влияние на развитие общества, играющих важные роли в социуме