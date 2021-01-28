"Никому не желаю побывать в моей шкуре": Успенская о громком скандале с дочерью

Громкие заявления Татьяны Плаксиной в начале прошло года ошарашили общественность. Снимаясь в скандальных ток-шоу, девушка называла свою мать Любовь Успенскую тираном. Якобы знаменитая родительница запирала ее в ванной и пыталась задушить.
После Татьяна призналась, что наговорила лишнего. Несмотря на это, налаживать отношения с матерью девушка не торопилась. Плаксина улетела в США, где живет ее отец, и продолжала нелестно высказываться о родительнице в беседах с российскими журналистами за гонорар.
К концу 2020-го Любовь Залмановна помирилась с дочерью, забыв о плохих моментах. Певица благодарна всем, кто искренне переживал за ее отношения с наследницей, ведь эта ссора стала для нее настоящим ударом.
"Никому не желаю, ни одной женщине, ни одной матери, побывать в моей шкуре", – сказала Успенская в недавнем интервью.
Любовь Успенская назвала Татьяну своей целью и жизненным стимулом. Певица, которая находилась в романтических отношениях со многими мужчинами, отметила, что никого не может любить больше, чем свою дочь.
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