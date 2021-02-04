"За что это ребенку все?": Максакова о ничтожном наследстве покойного мужа

После смерти депутата Дениса Вороненкова родственники начали борьбу за его наследство. Певица Мария Максакова практически ничего не получила от покойного мужа, поскольку он записывал свое имущество на бывшую жену Юлию.

Мария Максакова стала героиней шоу Бориса Корчевникова "Судьба человека". Певица рассказала, что ее сын Иван не получил от своего отца Дениса Вороненкова тех самых миллионов, о которых говорят многие. Напротив, на мальчика якобы нападают другие родственники покойного депутата.

По словам артистки, те, кто также имеет право на наследство Дениса, сомневаются, что четырехлетний Иван является его сыном. Поэтому они охотятся за волосами мальчика, чтобы сделать ДНК-тест. Также родственники якобы ведут разговоры об эксгумации тела Вороненкова.

Максакова долго судилась за имущество, которое было у ее покойного супруга. В итоге она получила два парковочных места, когда-то купленные политиком. "И по сей день эти места не могут быть оформлены на Ивана. За что это ребенку все?", – возмутилась Мария.

Певица пока не собирается мириться с родственниками Вороненкова. Певица считает этих людей мелочными и корыстными. Мария Максакова настроена враждебно даже против матери Дениса, с которой когда-то хотела наладить контакт. "Его мама потрясла воображение многих", – заявила артистка в шоу "Судьба человека".