"Комплекс присутствует": Боня резко высказалась об оскорбившей несостоятельных россиян Бородиной

На днях Ксения резко высказалась в адрес тех, кто пишет, что ей все дается легко. Ее слова вызвали серьезный резонанс: подписчики оставляли десятки негативных мнений, а звезды не стеснялись в выражениях, комментируя ситуацию.



Дива заявила: "Если у вас зп 20 тысяч, это не я вам ее подбросила. Это вы ее для себя выбрали, допустили. Или вы вышли замуж и сидите несчастные в этом браке, не можете работать, так я вас не просила так жить!" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред). Она посоветовала всем малоимущим попытаться превратить свою "зависть" в "позитивную мотивацию".

Накануне звезда решила ответить всем тем, кому ее слова пришлись не по душе. Она отметила, что не виновата в низких зарплатах некоторых граждан и заверила, что знает, что такое 20 тысяч рублей в месяц. Ксения подчеркнула, что не считает людей с низкими доходами глупыми. Со своим постом Бородина все еще согласна. Она объяснила, что многие трактовали его неверно, но это уже не ее проблемы.

"Важно понимать, что тыкать пальцем в того, кто зарабатывает меньше, это не говорит о том, что и у тебя такого в жизни ещё не будет. Гарантии этого нет. А во-вторых, это говорит о том, что комплекс ещё присутствует. Поэтому и идёт ударение на какую-то определённую сумму, зарплату", – резко заметила Виктория Боня. Как сообщает "Телеканал 360", она рассказала, что познакомилась с приятельницей много лет назад, когда у нее еще не было больших зарплат.

Однако телеведущая сообщила, что в одном согласна с коллегой. Она уверена: когда человек усердно работает и сам добивается успехов – это здорово и достойно уважения.