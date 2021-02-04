"Комплекс присутствует": Боня резко высказалась об оскорбившей несостоятельных россиян Бородиной

Дива заявила: "Если у вас зп 20 тысяч, это не я вам ее подбросила. Это вы ее для себя выбрали, допустили. Или вы вышли замуж и сидите несчастные в этом браке, не можете работать, так я вас не просила так жить!" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред). Она посоветовала всем малоимущим попытаться превратить свою "зависть" в "позитивную мотивацию".
Накануне звезда решила ответить всем тем, кому ее слова пришлись не по душе. Она отметила, что не виновата в низких зарплатах некоторых граждан и заверила, что знает, что такое 20 тысяч рублей в месяц. Ксения подчеркнула, что не считает людей с низкими доходами глупыми. Со своим постом Бородина все еще согласна. Она объяснила, что многие трактовали его неверно, но это уже не ее проблемы.
"Важно понимать, что тыкать пальцем в того, кто зарабатывает меньше, это не говорит о том, что и у тебя такого в жизни ещё не будет. Гарантии этого нет. А во-вторых, это говорит о том, что комплекс ещё присутствует. Поэтому и идёт ударение на какую-то определённую сумму, зарплату", – резко заметила Виктория Боня. Как сообщает "Телеканал 360", она рассказала, что познакомилась с приятельницей много лет назад, когда у нее еще не было больших зарплат.
Однако телеведущая сообщила, что в одном согласна с коллегой. Она уверена: когда человек усердно работает и сам добивается успехов – это здорово и достойно уважения.
Популярные темы форума
Дети не успевают по предмету.
Навального посадили
Как вам комментарии Александра Невзорова по поводу фильма про дворец?
Жена не хочет работать
Ванга, мудрая провидица или шарлатанка?
Хочу попасть на телепередачу "Давай поженимся"!
Должна женщина слушаться мужчину?
Бари Алибасов снова в топе новостей.
Кто такой Вальтер Артем?
Может вы ещё будете добавлять небольшие некрологи, а не просто информировать что умер кто-то из знаменитостей или важных людей, оказавших особое влияние на развитие общества, играющих важные роли в социуме