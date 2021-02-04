"Нет слов, нет слез, нет сил": умер автор "Кривого зеркала"

Причина и обстоятельства смерти пока уточняются. "Мы все устали от некрологов, но люди продолжают уходить. Сегодня с утра я узнал о смерти моего друга, автора "Кривого зеркала" Славы Полейко. И все это время я не знал, что сказать, а сказать нужно было, чтобы его помнили. Слишком много уходит хороших людей. Царствие небесное", – поделился своей болью Морозов.
Многие поклонники поддержали Александра и принесли свои соболезнования семье. К ним трогательно присоединилась Елена Воробей. "Нет слов, нет слез, нет сил. Но нужно крепиться, нужно помочь выжить другим. Добрым словом, добрым делом. Царствия небесного", – написала она.
Известно, что пока на событие никак не отреагировал Евгений Петросян. К несчастью, в последнее время "Кривое зеркало" переживает потерю за потерей. Осенью прошлого года из жизни ушел юморист и певец Вячеслав Войнаровский. Тогда Евгений Ваганович рассказал, что смерть друга стала невыносимо тяжелым ударом для него.
Напомним, Вячеслав Полейко закончил Московский авиационный институт. В 1979 году он устроился работать актером в Театр Михаила Задорнова. Там же он впервые зарекомендовал себя. Чуть позже Вячеслав сумел стать одним из самых востребованных писателей-юмористов в стране. Будучи невероятно талантливым человеком, он сначала сочинял легендарные монологи для Михаила Задорнова и Михаила Евдокимова. С 1987 года Полейко начал сотрудничать и с Евгением Петросяном. Юморист считался постоянным автором "Кривого зеркала". Практически все сценки для Новых русских бабок – его творения.
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