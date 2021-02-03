Пришедшую на могилу бабушки Максакову прогнали с кладбища

Приехавшая по делам в Москву Мария Максакова отправилась на места захоронения своих родных. Однако охранники не пустили оперную певицу на погост.

Оперная дива решила почтить память бабушки и дедушки, похороненных на Введенском кладбище столицы. Однако сделать ей этого не удалось.

"Оказалось, что на Введенском кладбище существуют свои порядки. Проход посетителей возможен только до 17 часов", – посетовала звезда. Мария Максакова об этом не знала и приехала за пять минут до закрытия прохода. Охранники в категоричной форме сказали артистке приходить в другой день.

Мольбы знаменитости остались не услышаны: мужчины были непреклонны. Певица заверила, что навестит могилы родственников в другой день.

Мария Максакова рассказала, что названа именно в честь бабушки. Она ее полная тезка. Родственница певицы в советское время была оперной дивой. Ее артистка считает своим ангелом-хранителем. Дед же Марии – Максимилиан Максаков – родоночальник оперного искусства в нашей стране.

Также Мария Максакова сообщила, что вскоре планирует уехать в США и развивать карьеру оперной дивы. Напомним, ранее певица стала гостьей программа "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым на телеканале "Россия 1". В интервью певица рассказала о своем непростом жизненном пути.