Пришедшую на могилу бабушки Максакову прогнали с кладбища

Оперная дива решила почтить память бабушки и дедушки, похороненных на Введенском кладбище столицы. Однако сделать ей этого не удалось.
"Оказалось, что на Введенском кладбище существуют свои порядки. Проход посетителей возможен только до 17 часов", – посетовала звезда. Мария Максакова об этом не знала и приехала за пять минут до закрытия прохода. Охранники в категоричной форме сказали артистке приходить в другой день.
Мольбы знаменитости остались не услышаны: мужчины были непреклонны. Певица заверила, что навестит могилы родственников в другой день.
Мария Максакова рассказала, что названа именно в честь бабушки. Она ее полная тезка. Родственница певицы в советское время была оперной дивой. Ее артистка считает своим ангелом-хранителем. Дед же Марии – Максимилиан Максаков – родоночальник оперного искусства в нашей стране.
Также Мария Максакова сообщила, что вскоре планирует уехать в США и развивать карьеру оперной дивы. Напомним, ранее певица стала гостьей программа "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым на телеканале "Россия 1". В интервью певица рассказала о своем непростом жизненном пути.
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