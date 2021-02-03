Затравленная Бородина сделала заявление после издевки над бедными россиянами

Ксения Бородина оправдалась за пост о людях с низкими доходами. Телеведущая объяснила, что она на самом деле имела в виду.

После слов знаменитости о гражданах, получающих 20 тысяч рублей в месяц, теледиву подвергли травле. Ксения Бородина, отдыхающая в Дубае, решила расставить все точки над i.

Ксения Бородина записала видеообращение и разместила его в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта. Звезда отметила, что не виновата в низких зарплатах некоторых россиян. Она добавила, что платит налоги, и ее не интересует, кто сколько зарабатывает.

Ведущая заверила, что знает, что такое 20 тысяч рублей в месяц и даже меньше. Знаменитость подчеркнула, что не считает людей с низкими доходами дураками. "Я сказала, не пишите мне, не выливайте свой гнев и агрессию на меня, потому что я в этом не виновата", – заявила Ксения Бородина. При этом она отметила, что вовсе не считает все зарплаты справедливыми.

Телеведущая напомнила, что она занимается благотворительностью, помогает больным детям и пожилым людям. Свой пост Ксения Бородина считает правильным, а то, что ее слова трактовали неверно, это тоже не ее проблемы.

Напомним, Ксения Бородина ранее ответила на нападки подписчиц по поводу ее шикарного отдыха в Дубае и роскошной жизни в целом. Телезвезда довольно резко обозначила свою позицию, за что подверглась еще более серьезной травле.