Гузеева вышла на свет из голодовки с младенцем на руках: Самая большая ошибка

После новогодних праздников телеведущая Лариса Гузеева призналась, что сильно растолстела. Она решила "уйти в голод" и села на диету. Ежедневно звезда программы "Давай поженимся" удивляет своих подписчиков.

Лариса Гузеева была три раза замужем. О ее первом браке мало известно. По некоторым данным, он страдал от наркотической зависимости, и несчастная жена постоянно его лечила. В итоге он скончался от передозировки.Со вторым супругом Гузеева познакомилась в начале 90-х гг. во время съемок картины "Избранник". В 1992 году у них родился сын Георгий. Ведущая обрела счастье с третьим мужем – Игорем Бухаровым. От него она родила дочь Ольгу.

В своем "Инстаграм" Лариса Гузеева опубликовала свежий стоп-кадр из домашнего видео, на котором предстала с младенцем на руках. Она заявила, что жалеет о том, что не родила десятерых детей. Возможно, звезда просто стала сентиментальной, а может это последствия жесткой диеты.

"Самая моя большая ошибка – то, что я не родила десятерых. Это стоп-кадр из домашнего видео, поэтому такое качество. Интересно, среди моих подписчиков есть многодетные?" – написала Лариса Гузеева.

Подписчики ведущей поддержали ее и отметили, что дети это счастье. Оказалось, что у многих поклонников Ларисы Гузеевой много детей в семье. Правда, некоторые особо циничные подписчики заявили, что не желают рожать больше одного ребенка, пока у них не появится уборщица, повар и прачка. Стоит отметить, что такой подход к жизни очень напоминает стиль самой Ларисы Гузеевой, о чем она часто говорит на программе "Давай поженимся".