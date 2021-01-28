"С Богом!": россияне молятся за объявившую голодовку Гузееву

Лариса Гузеева решилась на кардинальные меры ради похудения и объявила настоящую голодовку. В своем микроблоге Гузеева опубликовала фото, на котором предстала молодой и стройной и не без азарта рассказала о планах на будущее.
Главной целью телесвахи является похудение. Однажды ей уже удалось сбросить вес, но позже она набрала прежние килограммы. Теперь Гузеева настроена решительно.
"Друзья , невозможно вернуть утраченную молодость, но нажратые килограммы сбросить реально. Я ухожу в голод. Дождитесь", – написала сваха в своем "Инстаграм".
Многие единомышленники Ларисы Гузеевой поддержали ее. Доброжелатели верят, что ведущей удастся привести себя в отличную форму. Также многие отметили, что она и так прекрасна.
"С Богом!"; "Удачи! Я тоже с вами!"; "Шикарная! Господи, где взять силы уйти в голод? Завидую белой завистью"; "Я тоже начала, только на сколько меня хватит", – написали фанаты.
Ряд подписчиков предостерегли Ларису Гузееву от фанатизма. По их мнению, голодовка никогда добром не кончается. Как известно, худеть лучше постепенно, а экстремальное снижение веса может привести к проблемам со здоровьем. Впрочем, возможно телеведущей доступны нетрадиционные методы избавления от лишних килограммов.
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