Гузеева показала странное красное пятно на коже дочери

Лариса Гузеева поделилась кулинарным шедевром от своей наследницы Ольги. При этом в кадр попала рука девушки с необычным образованием.



Телеведущая нередко рассказывает о домашних блюдах по собственным рецептам, получая множество комплиментов. Но готовит в семье не только Лариса Гузеева, но и ее дети – сын Георгий и дочь Ольга.

На сей раз актриса представила на суд подписчиков тар-тар из говядины и салат с дольками грейпфрута, приготовленные наследницей. "Когда форма не соответствует содержанию. Нетерпеливая дочь решила, что и так ей красиво", – подписала снимок звезда.



Многие подписчики, судя по комментариям, обратили внимание на странное красное пятно на пальце Ольги. Лариса Гузеева объяснила, что это родимое пятно, которое можно удалить с помощью лазера, но девушка не намерена прибегать к этой процедуре. Ведущая шоу "Давай поженимся!" Первого канала считает его красивым.

Напомним, дети Ларисы Гузеевой рождены в разных браках. Георгия артистка родила от второго мужа Кахи Толордавы. Спустя время Лариса Гузеева вышла замуж в третий раз за ресторатора Игоря Бухарова. В этом браке на свет появилась Ольга.

Как писали"Дни.ру", ранее Лариса Гузеева поделилась с поклонниками болью. Она рассказала, что сильно растолстела за новогодние праздники, и теперь на ней еле сходится халат. Знаменитость пошла на кардинальные меры ради похудения и решила голодать.