Появились данные о беременности Насти Ивлеевой

Настя Ивлеева и Элджей тщательно скрывают свою личную жизнь. О многих событиях поклонники узнают постфактум. Некоторые слухи пускают сами фанаты. Например, ранее сообщалось о разводе телеведущей и рэпера, но эта информация так и не подтвердилась.
На днях же приятель пары сообщил, что после Нового года Ивлеева внезапно отказалась от спиртных напитков и других вредных привычек. Более того, изменился рабочий график Насти – съемок стало меньше. Поэтому можно смело предположить, что блогер готовится к рождению малыша.
Также отмечается, что в последнее время и Элджей начал вести себя иначе. Якобы рэпер стал спокойнее. Наводят на подозрения и его снимки с игрушками в инстаграм-аккаунте. Хотя это может быть лишь совпадением.
Напомним, ранее "Дни.ру" писали, что Настя Ивлеева едва не лишилась жизни во время опасной прогулки по Неве. Телеведущая показала поклонникам, как ходит по льду. Тонкий слой замерзшей воды не выдержал веса знаменитости. К счастью, она успела отскочить.
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