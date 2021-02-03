Появились данные о беременности Насти Ивлеевой

Блогер и телеведущая Настя Ивлеева неоднократно говорила, что не считает замужество и рождение ребенка главными целями в жизни. При этом она почти два года назад вступила в брак с рэпером Алексеем Узенюком (Элджей). Теперь появилась информация о беременности 29-летней знаменитости.

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