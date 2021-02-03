"Не знаю, каким местом зарабатывает": Бородиной врезали за оскорбление малоимущих россиян

Накануне Ксения резко высказалась в адрес тех, кто пишет, что ей все дается легко. Дива "прошлась" по тем, кто зарабатывает "20 тысяч рублей". Многие подписчики восприняли ее слова крайне негативно. Теперь их поддержали и звезды.

"Если у вас зп 20 тысяч, это не я вам ее подбросила. Это вы ее для себя выбрали, допустили. Или вы вышли замуж и сидите несчастные в этом браке, не можете работать, так я вас не просила так жить!" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред) – заявила Бородина. Она посоветовала несостоятельным гражданам превратить свою зависть в "позитивную мотивацию".

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский рассказал, что не смотрел "Дом-2" и не планирует это делать, так как осознает уровень развития участников этого шоу. Он достаточно жестко ответил ведущей: "Я такие шоу не смотрю и не знаю, каким местом Ксения Бородина зарабатывает", – заявил актер.

Он сообщил, что усердно работает всю свою жизнь, но есть такие коллеги, которым достаточно сняться в паре больших кинокартин, чтобы обеспечить себе счастливую старость. Садальский считает, что жить в России тяжело и хорошо знает это сам, так как история о съемках в паре фильмов и безбедное существование после – совсем не про него.

"Мне остается только процитировать Пушкина: "Угораздило меня родиться в России с душою, да еще с талантом"", – завершил он. Артист понимает людей, которые много трудятся всю жизнь и поддерживает их.