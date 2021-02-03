Манукян пошел по стопам Бузовой после расставания

После развода с футболистом Дмитрием Тарасовым Ольга Бузова записала трек "Привыкаю". Телеведущая спела о том, что ей больше не больно просыпаться в одиночестве. Эта и последующие композиции стали приносить поп-диве неплохой доход. Можно сказать, что знаменитость монетизировала личную драму.
Теперь Давид Манукян, расставшись с ведущей реалити-шоу "Дом-2", представил поклонникам лирическую композицию со словами "Ты обнулила нас" и "В "Сторис" новая жизнь". Также в песне блогер несколько раз призывает некую девушку вернуться к нему. Складывается впечатление, что парень пошел по стопам экс-возлюбленной и стал зарабатывать на собственных переживаниях.
Тем не менее, фанаты поддерживают Давида. Некоторые из них надеются, что Манукян и Бузова помирятся и снова будут вместе. "Молодец!", "Поскорее выпускайте трек!", "Песня очень понравилась", – написали интернет-пользователи.
Говорят, разрыв Ольги Бузовой и Давида Манукяна – лишь пиар-кампания. Якобы пара захотела устроить шоу, а после чего – устроить примирение на глазах у фанатов. Впрочем, время покажет. Недавно телеведущая намекнула, что ждет извинений от бывшего избранника.
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