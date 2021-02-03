Манукян пошел по стопам Бузовой после расставания

Расставание Ольги Бузовой и Давида Манукяна стало скандальным из-за неожиданных заявлений телеведущей. 35-летняя звезда телеканала ТНТ обвинила экс-бойфренда в насилии и изменах. Некоторое время блогер хранил молчание, но позже все-таки вышел на связь с поклонниками, дав понять, что тяжело переживает разрыв романтических отношений с поп-дивой.

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