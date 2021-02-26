"Пусть наслаждаются друг другом": известный продюсер благословил отношения Лазарева и Малиновского

Некоторые подозревают певца в нетрадиционной ориентации. Сергей Лазарев к таким слухам относится с юмором. Примечательно, что об Алексе Малиновском в светской тусовке ходят пикантные разговоры.
Якобы, исполнитель является также близким приятелем Николая Баскова и обладает 27-сантиметровым мужским достоинством. Алекс Малиновский отшучивается от подобных домыслов.
С Сергеем Лазаревым бизнесмен дружит около двух с половиной лет. "Пока есть здоровье, пусть наслаждаются друг другом!", — заявил Леонид Дзюник.
Он добавил, что слухи о достоинстве Малиновского, вероятно, преувеличены. По словам продюсера, он познакомился с Алексом примерно в 2007 году, когда тот еще не был известен. Начинающего певца на съемочную площадку сериала "Куб" привела ассистент.
Напомним, Сергей Лазарев и его друг вместе отпраздновали Новый год на Бали. Исполнители сняли дом и размещали в "Инстаграм" снимки с одних и тех же мест.
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