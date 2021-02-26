Рядом с Мягковым: раскрыты детали тайных похорон радистки Кэт

Родственники посчитали, что церемония должна быть закрытой. На Троекуровском кладбище, где похоронили актрису, не было ни почитателей таланта Екатерины Георгиевны, ни представителей прессы. Ранее сообщалось, что многим обожателям не пришлось по душе то, что они так и не проводили любимую артистку в последний путь.
Однако журналисты все же добрались до кладбища и выяснили, что Градову похоронили около недавно скончавшегося Андрея Мягкова. На ее могиле близкие расположили массивный деревянный крест, вокруг него сейчас разложены самые разные цветы, в основном белые и бордовые розы. Известно, что Екатерину Георгиевну похоронили в гробу из светлого дерева.
Напомним, Екатерина Градова скончалась в минувший понедельник. В этом году ей исполнилось бы 75 лет. Официальной причиной смерти артистки стал инсульт. Все произошло внезапно, никто не ожидал такого исхода. Близкие и друзья были шокированы новостью.
Известно, что широкая публика не видела артистку уже долгое время. Она отказалась от сцены ради дома, внуков и религии. Своего второго мужа Игоря Тимофеева звезда встретила во время паломничества в Оптину пустынь. Первым избранником артистки был великий Андрей Миронов, от которого она родила дочь Марию.
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