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Рядом с Мягковым: раскрыты детали тайных похорон радистки Кэт

Рядом с Мягковым: раскрыты детали тайных похорон радистки Кэт

Екатерина Градова. Кадр из "Гнездо глухаря" (1987)
22 февраля стало известно о том, что в столице скончалась звезда "Семнадцати мгновений весны" Екатерина Градова. Оказалось, что похороны состоялись 24 февраля, но близкие артистки не позволили поклонникам проститься с ней.
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Родственники посчитали, что церемония должна быть закрытой. На Троекуровском кладбище, где похоронили актрису, не было ни почитателей таланта Екатерины Георгиевны, ни представителей прессы. Ранее сообщалось, что многим обожателям не пришлось по душе то, что они так и не проводили любимую артистку в последний путь.

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Однако журналисты все же добрались до кладбища и выяснили, что Градову похоронили около недавно скончавшегося Андрея Мягкова. На ее могиле близкие расположили массивный деревянный крест, вокруг него сейчас разложены самые разные цветы, в основном белые и бордовые розы. Известно, что Екатерину Георгиевну похоронили в гробу из светлого дерева.

Напомним, Екатерина Градова скончалась в минувший понедельник. В этом году ей исполнилось бы 75 лет. Официальной причиной смерти артистки стал инсульт. Все произошло внезапно, никто не ожидал такого исхода. Близкие и друзья были шокированы новостью.

Известно, что широкая публика не видела артистку уже долгое время. Она отказалась от сцены ради дома, внуков и религии. Своего второго мужа Игоря Тимофеева звезда встретила во время паломничества в Оптину пустынь. Первым избранником артистки был великий Андрей Миронов, от которого она родила дочь Марию.

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Автор: 26 февраля 2021, 08:58 Источник: "Прямой эфир" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость624307
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Страна дебилов- никогда эту градову вообще никто невспоминал
Гость636991
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Ждём статьи с заголовками «Могила Градовой утонула» и «Наследники делят многомиллионное наследство». Или хватит ума хоть раз отойти от много лет назад придуманных шаблонов?
Гость637482
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Как правильно поступили родственники, что похороны были закрытыми, и не были допущены эти падальщики от СМИ, которые бы потом обсасывали в своих поганых статейках каждый жест, каждое слово, каждый взгляд, каждую деталь гардероба присутствующих! Уважение дочери Маше за мудрое решение. А любимой актрисе Екатерине Градовой- светлая память! Пусть покоится с миром!
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