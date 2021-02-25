"Еще долго пришлось убирать из себя это": почему радистка Кэт Екатерина Градова отказалась от сцены

Порядка 20 лет своей жизни Екатерина Градова посвятила актерской профессии. С возрастом артистка стала жалеть об этом.

Незадолго до смерти Екатерина Градова пообщалась с журналистами. Во время беседы она призналась, что перестала восторгаться актерской профессией еще в начале 80-х. Если у артистки была бы возможность что-то изменить в своей жизни, то она точно не стала бы соприкасаться с театром и кино.

Смерть актера Андрея Миронова стала еще одной причиной ухода Екатерины Георгиевны из профессии. Во время церемонии прощания гроб бывшего мужа артистки поставили прямо на сцене. Тогда Градова, для которой работа стала настоящей каторгой, поняла, что впредь не сможет появиться в театре.

"После того, как я пришла к Богу, мне еще долго пришлось убирать из себя то, что внесла актерская профессия", – сказала бывшая артистка.

Звезда фильма "Семнадцать мгновений весны" предчувствовала свою скорую смерть. Это интервью она назвала последним. Тогда Екатерина Георгиевна пожаловалась на недуги, которые доставляют ей боль. Ей становилось лучше в компании детей и внуков.

Напомним, Екатерина Градова умерла 22 февраля 2021 года. Она прожила 74 года. Причиной смерти актрисы стал инсульт. Ее похоронили спустя два дня на Троекуровском кладбище.