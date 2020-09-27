Пятой жене Проскурина после его смерти остались только долги: Брала кредиты на жизнь

В эфире шоу "Секрет на миллион" последняя жена Виктора Проскурина рассказала, как живет после его смерти. Как оказалось, больной артист не оставил супруге ни копейки.

Последние годы актер много болел – у него была онкология и хроническое заболевание, обструктивная болезнь легких. Елена Хонда надеялась, что любимому удастся победить хотя бы рак, но увы. 30 июня этого года Виктора Проскурина не стало.

За несколько лет до смерти он переписал свою квартиру на четвертую жену, Ирину Смурову. Как отметила вдова артиста, скорее всего, он сделал это в состоянии сильного алкогольного опьянения. Как только Виктор Проскурин узнал, что у него рак, начал много выпивать. "Он в таком виде мог переписать что угодно и подарить что угодно", – уверена Елена Хонда.

Причем от жены он скрывал факт того, что имущество ушло другому человеку. Боялся, что муж без квартиры будет ей не нужен. Последние годы актер отказывался от ролей – не могу уже сниматься по состоянию здоровья. Из-за этого денег почти не было, а после его смерти Елене Хонде пришлось раздавать многомиллионные долги.

Вдова Виктора Проскурина должна кредиторам еще около миллиона рублей, но она не отчаивается. Говорит, что ей не стыдно за это. "Брала кредиты на жизнь, но я все сделала правильно", – поделилась женщина.