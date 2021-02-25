Экс-жена назвала причастных к смерти Грачевского: Он должен был выкарабкаться

Борис Грачевский скончался 14 января из-за последствий коронавирусной инфекции. Создатель "Ералаша" был женат трижды. Вторая супруга Анна заявила, что до сих пор не верит в смерть экс-мужа.

Стоит отметить, что две последние супруги продюсера неплохо ладят. После кончины Бориса Грачевского женщины поддерживают друг друга и остаются на связи. О его смерти Анна узнала от жены создателя "Ералаша" Екатерины.

По словам артистки, с бывшем мужем они общались до последнего, но 14 января вечером она получила короткое сообщение от Кати: "Бори нет". В тот момент у девушки выпал телефон, она металась по дому, не в силах поверить в то, что отец ее дочери мертв. Как отметила Анна, все до последнего верили, что Борис Грачевский справится с болезнью.

Экс-супруга считает, что в смерти продюсера есть виновные. "Это какая-то ошибка, ошибка врачей, уверена. Он должен был выкарабкаться, все верили", – говорит бывшая возлюбленная. По словам девушки, за последний год ушло много возрастных артистов, но их смерть казалась более логичной. "Может быть, прозвучит довольно грубо, но кто угодно, только не он", – подчеркнула Анна.

Для телеведущей смерть бывшего мужа до сих пор кажется нереальной. Девушка старается держаться ради их общей дочери Василисы. Девочка уже все понимает, скучает по отцу. При этом артистка не хочет пока брать ее на кладбище к папе, да и для нее самой выражение "на могилу к Боре" еще звучит, как нечто инородное.