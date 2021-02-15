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Безутешной вдове Грачевского стало хуже: Все тщетно

Безутешной вдове Грачевского стало хуже: Все тщетно

Борис Грачевский. Фото:Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Борис Грачевский скончался месяц назад из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. У продюсера остались молодая вдова и девятимесячный сын, а также восьмилетняя дочь от предыдущего брака.
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Несколько дней назад в личном блоге 36-летняя Екатерина Белоцерковская призналась, что приступила к работе. Девушка заявила, что теперь ей рассчитывать не на кого, поэтому нужно взять себя в руки и заниматься делами.

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Вдова Бориса Грачевского опубликовала снимок с мужем и рассказала, как чувствует себя спустя месяц после похорон. По словам девушки, время ее не лечит, наоборот, становится только хуже. "Я пытаюсь... Но все тщетно (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Екатерина.

Поклонники поддержали вдову Бориса Грачевского, отметив, что это большая потеря для всех. Они попросили девушку держаться и жить ради сына. "Солнышко мое он рядом будет всегда", "Катюша, родная, держись", "Катя... это большая трагедия ДЛЯ Всех Нас.. Борис Юрьевич – ЛЕГЕНДА!", "Время не лечит, а притупляет боль... Держитесь и будьте сильной, вы нужны сыну", – написали в комментариях.

Напомним, Борис Грачевский поступил в больницу с обширным поражением легких вследствие коронавирусной инфекции. С каждым днем создателю "Ералаша" становилось хуже, поэтому врачи приняли решение ввести его в кому. Увы, организм 71-летнего продюсера не справился.

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Автор: 15 февраля 2021, 13:23 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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Звездные дети "Ералаша": кто стал известным благодаря тележурналу Бориса Грачевского

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