Бывшая жена о травле во время брака с Грачевским: Я жила как на минном поле

Анна Панасенко считает: все, что ни делается – к лучшему, поэтому на разрыв с Борисом Грачевским смотрит с положительной стороны. Телеведущая уверена, что режиссер был гораздо счастливее, когда находился в браке с Екатериной Белоцерковской. Отношения основателя "Ералаша" и актрисы были идеальными, считает его бывшая жена.
Когда Анна была замужем за Борисом Юрьевичем, то получала множество сообщений с угрозами от недоброжелателей. Телеведущую, которая младше режиссера почти на 40 лет, постоянно травили. "Я жила как на минном поле", – вспомнила экс-супруга Грачевского во время недавнего интервью.
По словам девушки, недоброжелатели писали и Белоцерковской, когда та связала себя узами брака с режиссером. Однако эти сообщения не были такими острыми и болезненными, подчеркнула Анна. Она призналась, что всегда переживала за бывшего супруга, боялась, что с ним может что-то произойти.
Напомним, Борис Грачевский ушел из жизни 14 января. Причиной смерти режиссера стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией. Церемония прощания с основателем киножурнала "Ералаш" состоялась спустя три дня в Центральном Доме кино. Похоронили знаменитость на Троекуровском кладбище.
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