"На плечи ребенка лег тяжелый груз": как восьмилетняя дочь отреагировала на смерть Грачевского

После развода Анна поддерживала связь с Борисом Грачевским, поэтому о его госпитализации она знала с самого начала. Основатель "Ералаша" общался со своей восьмилетней дочерью, писал ей, что обязательно выздоровеет. Но следующее смс поступило от Екатерины Белоцерковской. Вдова сообщила бывшей жене режиссера о его смерти.
Анна не знала, как рассказать дочери о трагедии, но все-таки сделала это. Телеведущая призналась, что этот разговор был для нее очень тяжелым. Василиса, конечно, не смогла сдержать слез. Экс-супруга режиссера отметила, что ее дочь пока не до конца понимает, что произошло.
Когда девочка пришла в школу после смерти отца, ее окружили сверстники и начали задавать вопросы: "Правда, что твой папа умер?", "А как он умер?". Разумеется, Анна приняла решение на время увезти наследницу из Москвы, чтобы не травмировать ее детскую психику.
"На плечи ребенка лег тяжелый груз", – отметила бывшая жена Грачевского.
Напомним, Борис Грачевский был госпитализирован в столичную клинику из-за заражения коронавирусом. Режиссер поступил в больницу со значительным поражением легких. Осложнения, вызванные инфекцией, стали причиной смерти знаменитости. Основателя "Ералаша" похоронили 17 января на Троекуровском кладбище.
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