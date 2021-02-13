"Страшно": изможденная вдова Грачевского изменилась до неузнаваемости после смерти мужа

С середины января вдова будто потеряла смысл жизни. Жена художественного руководителя "Ералаша", скончавшегося из-за бушующей пандемии коронавируса, не могла осознать смерть близкого человека.
Во многих интервью Екатерина Белоцерковская откровенно заявляла, что потеряла тягу к жизни. Если бы не новорожденный наследник, девушка не смогла бы пережить потерю любимого мужа. Похоже, что жизненные реалии вынудили вдову взять себя в руки и вернуться к привычным занятиям: работе и воспитанию сына.
Накануне супруга Бориса Грачевского поделилась в личном блоге фотографией, сделанной на борту самолета. Поклонники смогли разглядеть, как девушка выглядит спустя месяц после трагической смерти мужа.
Отчетливо видно, что Екатерина, которая всегда была яркой и очаровательной барышней, сильно похудела и осунулась. В ее глазах нет былой искры, которая проявлялась в компании знаменитого режиссера.
"Первый полет. Страшно, но нужно начинать работать. Теперь я могу надеяться только на себя", – написала Белоцерковская.
Пока неизвестно, как будет строиться дальнейшая карьера вдовы Грачевского. Многочисленная аудитория лишь продолжает высказывать слова соболезнования и поддерживать опечаленную супругу.
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